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/ Блоги - Пульмонологія

Ольга Голубовська
Ольга Голубовська
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Локдаун в Україні: краще дома пересидіти або шукати ліжко з киснем?

2.9т
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Той вмирає, того відкачують, всі ці ліжка ... Вночі сняться тільки хворі і їх знімки. Розумію, що здоровим людям може не подобається карантин, але я була проти того, щоб діти йшли в школу з 1 вересня.

Через два тижні Київ опинився в помаранчевій зоні, всі бігають і шукають ліжко з киснем. Що краще – дома пересидіти або шукати ліжко з киснем?

У таких хворобах ми не придумали нічого кращого, ніж роз'єднання і мінімізація ризиків

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Автор
Ольга Голубовська Ольга Голубовська
Теми
Коронавірус Лікування коронавірусу в Україні
Місце
Україна
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