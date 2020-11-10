Той вмирає, того відкачують, всі ці ліжка ... Вночі сняться тільки хворі і їх знімки. Розумію, що здоровим людям може не подобається карантин, але я була проти того, щоб діти йшли в школу з 1 вересня.
Через два тижні Київ опинився в помаранчевій зоні, всі бігають і шукають ліжко з киснем. Що краще – дома пересидіти або шукати ліжко з киснем?
У таких хворобах ми не придумали нічого кращого, ніж роз'єднання і мінімізація ризиків
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.