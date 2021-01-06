Локдаун через COVID-19 знадобиться протягом двох зим, – британський епідеміолог

Експерт із інфекційних захворювань у Великобританії Грем Медлі заявив, що пандемія коронавірусу надовго затримається в його країні й не тільки, а локдауни можуть знадобитися ще протягом двох зим.

Таке попередження професор моделювання інфекційних захворювань Лондонської школи гігієни і тропічної медицини зробив незважаючи на те, що сьогодні у світі активно триває процес вакцинації. Про це повідомляє The Mirror.

"Нам ще треба пройти довгий шлях у цій епідемії. Вакцинація – вихід, але я думаю, що наступної зими або навіть ще однієї наступної може бути ймовірність того, що ми побачимо відродження COVID-19 до такої міри, що уряду знову доведеться вжити заходів, щоб запобігти ще одному великому спалаху", – сказав Медлі.

Британський епідеміолог вважає, що локдауни через пандемію COVID-19 знадобляться протягом двох зим

За його словами, зараз експерти покладають надії на те, цей вірус усе ж сезонний і його поширення зменшиться з настанням весни і літа. Тоді це дасть медсистемам країн додатковий шанс підготуватися і, зокрема, провести вакцинацію.

На запитання, чи зможе Британія, де сьогодні ввели жорсткий локдаун через поширення нового штаму COVID-19, вийти з ізоляції у середині лютого, професор висловив обережний оптимізм.

У Британії діє вже третій національний локдаун через COVID-19

"Я думаю, що це можливо, маю на увазі, що це, очевидно, рішення уряду. Але це дійсно залежить від того, що відбудеться в найближчі п'ять тижнів. Із погляду рівня зараження, це дуже схоже на березень і квітень 2020-го. Зараз ми знаємо більше, але ще дивимося на зростання епідемії, шукаємо цей пік і думаємо, що він скоро трапиться", – підсумував Медлі.

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