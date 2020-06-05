Лисі чоловіки мають більший ризик померти від коронавірусу: вчені знайшли причину

Лисі чоловіки більш схильні до ризику смерті від коронавірусу, тому що чоловічі гормони допомагають вірусам атакувати клітини.
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Як пише Daily Mail, це відкриття називають "знак Габріна" через те, що перший американський лікар, який помер від цієї хвороби в США, доктор Френк Габрін був лисим.
Чоловічі гормони допомагають вірусам атакувати клітини
Гормон андроген, який викликає випадання волосся у чоловіків, був пов'язаний з деякими з найгірших випадків COVID-19 в іспанських лікарнях.
"Ми дійсно вважаємо, що облисіння є ідеальним предиктором тяжкості", – заявив провідний автор дослідження в Університеті Брауна професор Карлос Вамб'є.
Він провів два дослідження в Іспанії, і обидва виявили непорівнянну кількість чоловіків з облисінням, що надійшли в лікарню з коронавірусом.
Згідно з дослідженням 122 пацієнтів, 79% чоловіків з позитивним результатом на COVID-19 в трьох мадридських лікарнях були лисими. Більш раннє дослідження 41 пацієнта в Іспанії показало, що 71% були лисими.
"Ми вважаємо, що андрогени або чоловічі гормони безумовно є воротами для проникнення вірусу в наші клітини", – додав професор.
Як писав OBOZREVATEL, коронавірус може довше залишатися в тілі чоловіка, оскільки здатний проникати в яєчка.
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