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/ Пульмонологія

Лисі чоловіки мають більший ризик померти від коронавірусу: вчені знайшли причину

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Лисі чоловіки більш схильні до ризику смерті від коронавірусу, тому що чоловічі гормони допомагають вірусам атакувати клітини.

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Як пише Daily Mail, це відкриття називають "знак Габріна" через те, що перший американський лікар, який помер від цієї хвороби в США, доктор Френк Габрін був лисим.

Чоловічі гормони допомагають вірусам атакувати клітини

Чоловічі гормони допомагають вірусам атакувати клітини

Гормон андроген, який викликає випадання волосся у чоловіків, був пов'язаний з деякими з найгірших випадків COVID-19 в іспанських лікарнях.

"Ми дійсно вважаємо, що облисіння є ідеальним предиктором тяжкості", – заявив провідний автор дослідження в Університеті Брауна професор Карлос Вамб'є.

Він провів два дослідження в Іспанії, і обидва виявили непорівнянну кількість чоловіків з облисінням, що надійшли в лікарню з коронавірусом.

Згідно з дослідженням 122 пацієнтів, 79% чоловіків з позитивним результатом на COVID-19 в трьох мадридських лікарнях були лисими. Більш раннє дослідження 41 пацієнта в Іспанії показало, що 71% були лисими.

"Ми вважаємо, що андрогени або чоловічі гормони безумовно є воротами для проникнення вірусу в наші клітини", – додав професор.

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус може довше залишатися в тілі чоловіка, оскільки здатний проникати в яєчка.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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