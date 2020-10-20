Ліки від виразки ефективні проти коронавірусу – результати дослідження

Вчені з Гонконгу виявили здатність противиразкового препарату пригнічувати реплікацію (розмноження) SARS-CoV-2. Ранітідіну вісмуту цитрат (RBC), до складу якого входить метал, використовується проти Helicobacter pylori – збудника виразкової хвороби.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nature Microbiology.

Так, мішенню для RBС є вірусний білок хеліказа Nsp13. Цей фермент бере участь в процесі реплікації ДНК. Дія RBС полягає в заміщенні іонів цинку іонами вісмуту в ферменті, що призводить до його інактивації.

Використання препарату на моделі in vitro (культурі клітин) знижувало вірусне навантаження більш ніж в 1000 разів. У сирійських хом'ячків ліки також знижували вірусне навантаження у верхніх і нижніх дихальних шляхах (приблизно в 100 разів), пом'якшували перебіг вірус-асоційованої пневмонії.

Ліки від виразки пригнічують коронавірус

Засіб від виразки проявляє низьку цитотоксичність і захищає клітини, інфіковані SARS-CoV-2, з високим індексом селективності 975 (чим він вищий, тим безпечніші ліки).

Як повідомляв MedOboz, на українському фармринку з'явиться перший дженерик для лікування коронавірусу. Препарат виготовлятиме компанія "Мікрохім".