Ліки від гепатиту виявилися ефективними для боротьби з коронавірусом

Препарати для лікування гепатиту С даклатасвір і софосбувір виявилися ефективними для боротьби з коронавірусною інфекцією.

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Вони успішно пройшли лабораторні дослідження і виявилися одними з найбезпечніших, передає Fiocruz. Відзначається, що у них є потенціал для подальших клінічних випробувань.

Вчені тестували препарати на трьох різних видах клітин, в тому числі в клітинах людських легенів. В результаті, і софосбувір, і даклатасвір завадили вірусним частинкам поширюватися і заражати здорові клітини.

Дослідники відзначили, що препарат також уповільнював виробництво речовин, які викликають запальні процеси. Вони можуть стати причиною так званого "цитокинового шторму" – гострого стану імунної системи, яке виникає у важких випадках зараження коронавірусів.

Було встановлено, що даклатасвір у випробуваннях був ефективніше софосбувіра, який хоч і зміг блокувати реплікацію вірусу в клітинах легенів і печінки, але не чинив ніякого впливу на заражені клітини.

В ході дослідів бразильські вчені також встановили, що ефективність даклатасвіра виявилася в 1,1 і 4 рази вище, ніж відповідно у противомалярійного препарату хлорохіна і комбінації антивірусних засобів лопінавіру та ритонавіру, які також досліджують як ліки проти коронавірусної інфекції. Крім того, вони показали також кращі результати ніж противірусний препарат широкого спектра дії рибавірин і антиретровірусний атазанавір.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені виявили спосіб знищення коронавірусної інфекції за 25 секунд.