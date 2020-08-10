Лікарні переповнені, медики втомилися: лікар дав прогноз щодо розвитку COVID-19 в Україні

Масова захворюваність на коронавірус, а також відсутність ліків та вакцини від нього лякає жителів України та загалом усього світу. Водночас позитивом є те, що людство, згуртувавшись, зможе перемогти пандемію.

У цьому переконаний лікар львівського медичного центру, медичний експерт Тарас Жиравецький. На своїй сторінці у Facebook він написав 20 тезисів про ситуацію з COVID-19.

"Лікарні, які приймають пацієнтів із коронавірусом, повні. Лікарі втомлені, частина хворіє. На жаль, ніхто не вигадав профілактики, а карантин не зупинив вірус. Так виглядає, що більшість із нас перехворіє цим вірусом", – зазначив він.

Пандемія коронавірусу

Медик підкреслив, що вакцина від COVID-19 поки не розроблена і, ймовірно, не буде так швидко запроваджена.

Однак нині фахівці вже розуміють, що, наприклад, лікування від коронавірусу для дітей та підлітків є простішим, ускладнень у них значно менше. Тоді як інфіковані, які старші 30 років, перебувають у зоні ризику потрапити до стаціонару.

"Симптомів багато, але висока температура, біль в м’язах, біль в горлі, зникнення нюху, кашель є найчастішими. Комп’ютерна томографія дуже помічна для діагностики, на відміну від рентгену. У більшості пацієнтів ураження легень по типу "матового скла". Для лікування ми використовуємо антибіотики, противірусні, жарознижуючі, стероїдні гормони, а в крайньому разі біолоджіки", – додав Жиравецький

У світі досі не винайшли вакцину від COVID-19

Він зазначив, що досі найшвидшим і найдостовірнішим лабораторним методом діагностики COVID-19 є ПЛР-тест, а ІФА-тести спрацьовують тільки з сьомого дня захворювання. Крім цього, антитіла до коронавірусу в багатьох, хто перехворів ним, не зникають протягом декількох місяців.

"Тривалість пандемії досі невідома, прогноз мінімум пів року, хоча, можливо, й рік. Позитив у тому, що повторно захворілих поки немає", – підкреслив медик.

Жиравецький звернув увагу й на той факт, що ПЛР-тест буде позитивним до 15-16 дня з початку захворювання у багатьох пацієнтів, навіть за відсутності симптомів хвороби. Водночас багатьом, хто поборов COVID-19, буде потрібна реабілітація.

"Позитивом є те що людство переможе коронавірус. Разом ми переможемо. І пошкодуйте медиків, намагайтеся зменшити ризик свого ж інфікування, подумайте про себе, ви цього варті і все у ваших руках, точніше, у голові!" – підсумував Жиравецький.

Скриншот (Facebook Тарас Жиравецький)

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 20% інфікованих переносять COVID-19 у важкій формі, ще 10% випадків є летальними, заявив кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. За його словами, в зоні підвищеного ризику можуть опинитися люди різного віку.

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