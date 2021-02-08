Лікарні для COVID-19 на Закарпатті перевантажені: названо найбільш "складні" райони

У Закарпатській області, де знову спостерігається збільшення кількості заражень COVID-19, завантаженість ліжок перевищила граничний рівень. Наприклад, на Рахівщині зайняті 100% ліжко-місць із киснем та стільки ж у реанімації.

Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков у Facebook. За його словами, на 8 лютого в області коронавірус діагностували ще в 133 осіб, до того ж у регіоні щодня внаслідок цієї хвороби помирає 6-8 пацієнтів.

"Позитивну динаміку грудня-початку січня зруйновано (коли одужалих було значно більше, ніж тих, хто захворів), і перетворено на негативну (коли хворих стало значно більше, ніж тих, хто одужав). Йдеться саме про Закарпаття, бо в інших регіонах України (окрім Івано-Франківська) ситуація суттєво краща", – наголосив він.

На Закарпатті завантаженість COVID-ліжок перевищує граничний рівень

Так, завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих із коронавірусом, на Закарпатті є більшою за 50%, що перевищує граничний рівень.

Зайнятість ліжок в інтенсивних терапіях становить 100% у Берегівській та Рахівській громадах, на 70% завантажені реанімації в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській громадах.

Динаміка нових хворих і одужалих від COVID-19 на Закарпатті. Джерело: Facebook Закарпатської ОДА

Полосков додав, що зайнятість ліжок із підведеним киснем в області сягає 100% у Рахівській і 92% – в Іршавській громадах, наполовину завантажені такі ліжко-місця у Виноградівській і Тячівській громадах.

Кількість зайнятих ліжок інтенсивної терапії у лікарнях Закарпаття. Джерело: Facebook Закарпатської ОДА

Голова Закарпатської ОДА наголосив, що за такої динаміки медична система краю через короткий проміжок часу опиниться в надважкому стані.

Кількість і відсоток зайнятих ліжок для хворих на COVID-19 у лікарнях Закарпаття. Джерело: Facebook Закарпатської ОДА

"Це за того, що лікарі та персонал медичних закладів, лабораторних центрів і так працюють у небезпечних умовах із підвищеним ризиком. Зупинити цю динаміку ми можемо й зобов’язані суворим дотриманням усіх обмежень", – підсумував чиновник.

Приріст нових хворих на COVID-19 і смертей від нього на Закарпатті. Джерело: РНБО

Приріст одужалих і тих, хто продовжує хворіти на COVID-19 у Закарпатській області. Джерело: РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 7 лютого, три західні області – Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська – опинилися в лідерах щодо захворюваності на коронавірус в Україні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram