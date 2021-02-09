Лікарка розповіла, які наслідки дефіциту вітаміну D в організмі

Хронічний дефіцит вітаміну D може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Як розповіла "АіФ" лікарка-травматологиня-ортопединя Ольга Лиморенко, в разі нестачі цього вітаміну відбувається порушення обміну кальцію і зниження його рівня в крові.

Названо наслідки дефіциту вітаміну D

Зокрема, дефіцит вітаміну D значно підвищує ризик розвитку цукрового діабету, псоріазу, артеріальної гіпертонії, бронхолегеневих і аутоімунних запальних захворювань.

Симптомами нестачі цієї речовини можуть бути м'язова слабкість, втрата рівноваги, схильність до падінь, а також низка інших ознак.

Незважаючи на доступність вітаміну в аптеці, його варто вживати тільки після консультації із фахівцем після проведення лабораторних досліджень. Тому що його надлишок теж небезпечний.

Вітамін D – це група біологічно активних речовин, які відповідають за засвоєння в організмі фосфору і кальцію, що дуже важливо для підтримки здоров'я кісток.

Водночас вітамін D3 організм отримує під впливом ультрафіолетових променів (холекальциферол), а вітамін D2 надходить із їжею (ергокальциферол). У великій кількості цей варіант міститься в жирних сортах риби, менше його в сирі, жирних молочних продуктах, яєчних жовтках і лисичках.

Додавати в раціон ці продукти варто людям, що живуть у регіонах, де недостатньо сонячних днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Медичного університету в Анкарі (Туреччина) дійшли висновку, що через коронавірус в організмі людини різко знижується вміст вітаміну А, що часто призводить до важкого перебігу захворювання.