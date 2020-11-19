Лікарка розповіла, як відновити нормальну роботу легень після COVID-19

Для відновлення функції легень лікар порадила вправу, запозичену з реабілітаційної програми після муковісцидозу

У багатьох хворих після COVID-19 спостерігаються сухий непродуктивний кашель і свист у грудях при фізичних навантаженнях

Відновити бронхо-легеневу функцію після коронавірусної хвороби допоможуть дихальні вправи.

Про те, як їх виконувати і чим вони корисні, розповіла на своїй сторінці в Facebook лікар-імунолог Ірина Цимбалюк.

Після COVID-19 у багатьох хворих спостерігаються залишкові явища, такі як сухий непродуктивний кашель, свист у грудях при фізичних навантаженнях та інше. В першу чергу вірус пошкоджує бронхо-легеневу систему, тому органи дихання вимагають реабілітації після одужання.

Лікар наголосила, що дренажний масаж грудної клітини протипоказаний після коронавірусній хворобі, а вправа з надуванням повітряних кульок і зовсім може привести до пневмотораксу.

Метод відновлення дихальної функції після COVID-19 запозичений з реабілітаційної програми після муковісцидозу. Загальним ускладненням для цих двох захворювань є фіброз легеневої тканини.

Вправу, яке допоможе відновити газовивідну функцію легень, потрібно робити щодня, по 15 видихів кожні три години. Суть вправи полягає в тому, щоб набирати повітря через ніс і видихати його через трубочку в пляшку, наполовину заповнену водою. Видихання повітря через воду дозволяє альвеолам повністю "розкритися". Ця вправа викликає кашльовий рефлекс, що сприяє виведенню мокротиння.

Також Цимбалюк порадила в реабілітаційний період робити інгаляції із спеціальними лікарськими препаратами. Вона зазначила, що після такої процедури бажано лежати на животі. Крім цього, можна виконувати дихальну гімнастику.

Раніше MedOboz писав, що у пацієнтів з коронавірусною хворобою може розвиватися киснева недостатність. Через те, що цей стан часто залишається непоміченим, лікарі називають його "тихої гіпоксією".

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