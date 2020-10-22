Лікарка розповіла про ускладнення після коронавірусу, які заважають жити

Перше, що уражується коронавірусом (COVID-19), це легенева тканина людини.

Як розповіла в інтерв'ю ТСН лікарка-інфекціоністка, волонтерка Ольга Кобевко, у всіх пацієнтів, які мали пневмонію, залишається фіброз на різних рівнях розвитку і в різних стадіях.

"Фіброз легень дуже часто може залишатись у такому вигляді, що заважає людині жити. Постійно з'являється якась задишка", – зазначила вона.

Люди скаржаться навіть через два місяці після хвороби diva.by

За словами Кобевко, люди навіть після двох місяців хвороби кажуть, що їм все ще важко довго ходити пішки чи підніматися сходами, вони це відчувають.

"Про якісь віддалені наслідки говорити ще рано, тому що треба хоча б ще рік, щоб проциркулював вірус, аби ми зробили якісь висновки", – додала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рентгенологиня показала, що відбувається з легенями пацієнта, зараженого коронавірусом.