Лікарка розповіла про нюанси вакцинації від COVID-19 до та під час вагітності

Європейська спільнота людської репродукції та ембріології (ESHRE) видала настанову щодо вакцинації від коронавірусу пацієнтів перед плануванням та під час вагітності.

Як повідомила в Facebook репродуктологиня Ксенія Хажиленко, зокрема, ESHRE рекомендує спочатку провести щеплення тих жінок, які планують вагітність та мають серйозні супутні захворювання, що відносять їх до групи ризику. А також тих, чиї професії відносять їх до цієї групи.

Озвучено рекомендації щодо щеплень від коронавірусу для вагітних

Також в організації відповіли, чи потрібно відкладати планування вагітності після проведення вакцинації.

"Для утворення антитіл достатньо кількох днів після завершення вакцинації (себто, другої дози). Проте через відсутність зрозумілого впливу щеплення на ооцити під час стимуляції, саму стимуляцію, а також сперматогенез, ESHRE вважає більш доцільним збільшити період очікування після щеплення принаймні до двох місяців", – зазначила Хажиленко.

У свою чергу, відповідь на питання, чи можлива вакцинація під час вагітності, грунтується на тому, що, COVID-вакцина є представником інактивованих (так само як щеплення проти грипу, коклюша та правця), загалом дозволених при вагітності.

"Проте будь-яка поважна організація прагне більш переконливих доказів безпеки саме цієї вакцини, і саме у вагітних. Звісно, навіть за умови використання святої води при вагітності для накопичення даних щодо її безпеки для матері, плода, і тим більше дитини потрібен доволі тривалий час. Тому наразі доведеться задовольнитися лише даними щодо короткострокової безпеки, заявленої виробником", – підкреслила лікарка.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я змінила свої рекомендації, заявивши, що вагітні можуть вакцинуватися від COVID-19 у разі наявності високого ризику зараження або супутніх захворювань.

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