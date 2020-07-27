Лікарка розповіла про головну небезпеку коронавірусу
Головна небезпека коронавірусу (COVID-19) полягає в тому, що найбільш руйнівного впливу він завдає легеням людини.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказала інфекціоністка Тетяна Логінова. Вона пояснила, як у такому випадку мають діяти медики й самі хворі.
"Цей вірус дуже добре культивується саме в легенях. Для нього це живильне середовище. Тому завдання медиків – не допустити його проникнення в легені – з верхніх дихальних шляхів у нижні", – зазначила лікарка.
За її словами, під час інфікування коронавірусом спрацьовує рання профілактика. Тому для людини важливо одразу отримати належне лікування.
"Необхідно якомога раніше звернутися до лікаря, ще до появи ускладнень", – додала Логінова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, імунологиня, докторка медичних наук, професорка Віра Казмірчук розповіла, що під час зараження коронавірусом легені людини стають "полем бою" між вірусом і особливими клітинами – Т-хелперами.