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/ Пульмонологія

Лікарка розповіла про головну небезпеку коронавірусу

9.1т
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Головна небезпека коронавірусу (COVID-19) полягає у тому, що найбільш руйнівного впливу він завдає легеням людини.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказала інфекціоністка Тетяна Логінова. Вона пояснила, як у такому випадку мають діяти медики й самі хворі.

"Цей вірус дуже добре культивується саме в легенях. Для нього це живильне середовище. Тому завдання медиків – не допустити його проникнення в легені – з верхніх дихальних шляхів у нижні", – зазначила лікарка.

OVID-19 найбільше вражає легені

OVID-19 найбільше вражає легені

За її словами, під час інфікування коронавірусом спрацьовує рання профілактика. Тому для людини важливо одразу отримати належне лікування.

"Необхідно якомога раніше звернутися до лікаря, ще до появи ускладнень", – додала Логінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, імунологиня, докторка медичних наук, професорка Віра Казмірчук розповіла, що під час зараження коронавірусом легені людини стають "полем бою" між вірусом і особливими клітинами – Т-хелперами.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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