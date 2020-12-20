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/ Пульмонологія

Лікарка розповіла, чи відновлюються легені після COVID-19

24.1т
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У пацієнтів, які перехворіли на легку або середню форму коронавірусу, період відновлення легень становить до 2-3 місяців.

Як розповіла ТСН лікарка-фтізіопульмонологиня Київської міської клінічної лікарні №5 Анна Анікєєва, якщо легка форма, то легені відновлюються повністю, а якщо важка пневмонія, то можуть залишатися рубцеві фіброзні зміни, на кшталт шрамів на шкірі.

"Чи має це якісь наслідки? Найімовірніше, відтерміновані. Тобто шрами зменшують поверхню легень, котра проводить кисень. З віком може з'являтися задишка. Але це тільки в разі, якщо людина перехворіла важко", – зазначила вона.

Відновлення легень відбувається протягом трьох місяців

Відновлення легень відбувається протягом трьох місяців

За словами Анікєєвої, пацієнти, які мали важку форму COVID-19, можуть довше потребувати кисню і навіть амбулаторне лікування продовжувати вдома з кисневим концентратором.

"Час перебування на конценраторах різне: від декількох днів до тижнів", – зазначила вона.

Для відновлення лікарка порекомендувала прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване харчування, дихальні вправи: видих через прикриті губи.

"Але найголовнішою і фізіологічно близькою є ходьба. Спокійні прогулянки лісом", – додала Анікєєва.

Що стосується харчування, то фізіопульмонологиня радить вживати різноманітну їжу, збагачену вітамінами і рослинними жирами, наприклад, рибу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітник Львівського обласного моргу розповів, що легені померлих унаслідок COVID-19 відрізняються від типового стану і більше нагадують печінку.

Лікарка показала "найстрашніші" легені хворого на коронавірус.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Апарат штучної вентиляції легень лікарі
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