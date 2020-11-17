Лікарка пояснила "стрибок" захворюваності на COVID-19 в Україні

А хвороба – більш виснажливою навіть для тих, у кого немає патологій

Крім того, перебіг коронавірусу в українців став тривалішим

З початком холодів коронавірус стає агресивнішим і його більше накопичується в аерозолях. Саме тому люди, зокрема й в Україні, отримують більші дози інфікування та хворіють тяжче.

Це попри те, що COVID- 19 не підтвердив своєї сезонності. На цьому в коментарі виданню "Ваше здоров’я" наголосила лікарка-інфекціоністка, професорка та членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню цієї хвороби Ольга Голубовська.

За її словами, коронавірус є двозалежною інфекцією. Крім цього, в Україні "тяжкий пацієнт" став значно молодшим – тобто, тепер від ускладнень хвороби страждають навіть ті, в кого немає супутніх патологій.

Голубовська пояснила "стрибок" захворюваності на COVID-19 в Україні

"Перебіг COVID-19 став тривалішим, у хворих довго утримується гарячка, яка повертається через певний проміжок часу з новою силою, хвороба стає виснажливою", – пояснила інфекціоністка.

Вона зауважила, що негативна динаміка перебігу коронавірусу може розвинутися за одну-дві доби чи за декілька годин.

"І навіть тоді, коли здається, що пацієнт почав одужувати", – підкреслила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше лікар і професор Ольга Голубовська пояснила, що перебіг COVID-19, як і будь-якого інфекційного захворювання, залежить від трьох основних чинників.

Водночас вона додала, що перехід коронавірусної інфекції з легкої в складну форму непросто визначити, оскільки за первинними симптомами не завжди можна спрогнозувати перебіг хвороби.

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