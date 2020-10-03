В Україні зафіксовано дві смерті серед дитячого населення від ускладнень, викликаних COVID-19

Тканина легенів у дітей менш сприйнятлива до коронавірусe, ніж у дорослих

Діти легше переносять коронавірусну хворобу COVID-19 через те, що вірус не вражає їх легені.

Про це розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк в інтерв'ю "ТСН". За її словами, тканина цього органу у дітей менш сприйнятлива до коронавірусу.

"Діти переносять захворюваність легше, ми це вже з вами знаємо. І на прикладі інших країн доведено, що у дітей менш сприйнятлива тканину легенів до вірусу. Тому діти майже не мають клінічних симптомів, і вірус не вражає їх легені", – сказала вона.

Лікарка пояснила легкий перебіг коронавірусу у дітей

Сояк зазначила, що у дорослих протилежна ситуація – це вірус тропний до легеневої тканини і викликає ураження легень.

"Але це в важких випадках. Як ми з вами вже говорили, відсотків 80 дорослих людей переносять вірус досить легко. Але серед дітей ми, в принципі, не бачимо складного перебігу", – сказала епідеміологиня.

Вона додала, що за весь період пандемії в Україні зафіксовано тільки дві смерті серед дитячого населення від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк також розповіла, як можна приблизно відрізнити ГРВІ від коронавірусу. За її словами, для COVID-19 характерні втрата нюху і кишкові розлади.

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