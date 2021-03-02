Лікарка пояснила, чи можна інфікуватися вакциною проти COVID-19

Марина Ліснічук Пульмонологія 08:08, 2.03.2021 Оновлено: 09:15, 2.03.2021

Волонтерка, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко зазначила, що людина не може заразитися коронавірусом через щеплення. Адже у м’язі вірус не зможе існувати.

Крім цього, за її словами, вакцини не містять у собі живого COVID-19. Про це вона розповіла в ефірі "Громадського радіо".

"У м’язі коронавірус не зможе існувати, бо це не його середовище. Тому вірус для нас буде безпечним у цьому плані, і ми не можемо інфікуватися внаслідок вакцинації", – уточнила медикиня.

Вакциною проти COVID-19 не можна інфікуватися, – Ольга Кобевко

Водночас вона закликала не бути безтурботними тих, хто вже перехворів на COVID-19, оскільки легкий перебіг цієї недуги дає найслабший імунітет до неї у майбутньому.

"Імунітет у крові залишається від 3 до 6 місяців і невідомо, у який момент він почне критично знижуватися. Його наявність також не передбачає 100% гарантії того, що людина не може бути інфікована повторно", – пояснила Кобевко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Геращенко анонсував нову систему видачі дозволів на зброю

Український інфекціоніст пояснив різницю між вакцинами CoviShield і AstraZeneca

Пенсії в Україні впадуть удвічі: чому індексація не допоможе і до чого готуватися

Всі імпортери електроенергії з Росії і Білорусі мають потрапити під санкції, – Буймістер

Аваков – про воду в Крим: ми повинні постачати її для контингенту російських військ і розгорнутих там ракет?