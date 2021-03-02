Лікарка пояснила, чи можна інфікуватися вакциною проти COVID-19

Волонтерка, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко зазначила, що людина не може заразитися коронавірусом через щеплення. Адже у м’язі вірус не зможе існувати.

Крім цього, за її словами, вакцини не містять у собі живого COVID-19. Про це вона розповіла в ефірі "Громадського радіо".

"У м’язі коронавірус не зможе існувати, бо це не його середовище. Тому вірус для нас буде безпечним у цьому плані, і ми не можемо інфікуватися внаслідок вакцинації", – уточнила медикиня.

Вакциною проти COVID-19 не можна інфікуватися, – Ольга Кобевко

Водночас вона закликала не бути безтурботними тих, хто вже перехворів на COVID-19, оскільки легкий перебіг цієї недуги дає найслабший імунітет до неї у майбутньому.

"Імунітет у крові залишається від 3 до 6 місяців і невідомо, у який момент він почне критично знижуватися. Його наявність також не передбачає 100% гарантії того, що людина не може бути інфікована повторно", – пояснила Кобевко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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