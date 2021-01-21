Лікарка порадила, як швидше відновитися після коронавірусу

Після перенесеного коронавірусу людині важливо продовжувати фізичну активність і не залежуватися довго, незважаючи на підвищену втому як один із наслідків хвороби. У такий спосіб відновлення відбуватиметься швидше.

Таку пораду дала лікарка-пульмонологиня вищої категорії, завідувачка центром пульмонології, алергології та клінічної імунології клініки "Феофанія" Світлана Гук. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Фактам".

"У пацієнтів, які хворіли важко, але без ускладнень, виникає неймовірна слабкість: і фізична, і моральна, аж до депресії. Потрібно, щоб близькі й друзі "ворушили" людину, яка одужує і в якої велике бажання лягти на бік, вкритися ковдрою й чекати, коли прийде здоров'я", – пояснила фахівчиня.

Лікарка дала поради щодо швидкого відновлення після COVID-19

Вона зазначила: у такій ситуації зрозуміло, що людині погано: детренованість робить її м'язи в'ялими, а через втрату апетиту посилюється білкове голодування.

Однак навіть у стані дискомфорту, додає Гук, важливо "змусити себе робити те, що можете".

"Не в силах прогулятися парком – пройдіть по кімнаті, постійте на балконі, помахайте руками. Організм відгукнеться – з кожним днем буде все легше", – зауважила лікарка.

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