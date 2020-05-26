Лікарка попередила про другу хвилю COVID-19 в Україні: можуть завезти з інших країн

В Україні після послаблення карантину можлива друга хвиля коронавірусу. Її поява залежить від дотримання соціальної дистанції, скупченості населення, від того, які заходи буде проводити уряд.

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Таку думку висловила завкафедрою епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко в ефірі каналу "Україна 24". За її словами, епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився.

"У нас все населення чутливе до вірусу, практично всі, за винятком 20 000 людей, що перехворіли. Ймовірність того, що зустріч зараженого і чутливого відбудеться, висока. Це залежить від соціальної дистанції, скупченості населення, від того, які заходи буде проводити уряд. Епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився, вірус знайшов в людині господаря для свого існування. Він дуже добре себе почуває, і очікувати, що вірулентність знизиться, не потрібно. Вірулентність буде рости, а отже, захворювання не піде", – сказала вона.

Епідеміологиня зазначила, що також ситуація залежить від інших країн, які відкрили курортний сезон, це означає, що висока ймовірність зустрічі з новими джерелами інфекції та завезення її в країну. Лікарка зазначила, що основний спосіб поширення вірусу – аерозольний, людина видихає збудник при чханні, кашлі, розмові, крику.

"Вірус виділяється в зовнішнє середовище і потрапляє в сприятливі умови, за 3 секунди він може потрапити в сприйнятливий організм. Якщо людина чхнула – це може бути 3-5 метрів, а не тільки 1,5. Попри те, що карантин триває, люди перестали носити маски, збираються групами. Це неприпустимо", – сказала лікарка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань докторка Андреа Аммон заявила, що Європу неминуче накриє друга хвиля пандемії коронавірусу, яким уже заразилися понад 5 мільйонів людей у всьому світі.