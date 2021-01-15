Лікарка показала, як COVID-19 знищує легені: гірше, ніж у курця. Фото

Легені людини після COVID-19 мають набагато гірший вигляд, ніж органи завзятого курця з серйозними рубцями та пошкодженнями.

Про це розповіла хірургиня-травматологиня з Техасу (США) Бріттані Бенкхед-Кендалл, яка показала три рентгенівські знімки легень: здорової людини, курця і пацієнта з коронавірусом.

Медикиня зазначила, що легені пацієнтів, що побороли СOVID-19, мають набагато гірший вигляд, ніж навіть у курців. На рентгенівському знімку здорового пацієнта було багато чорного простору, що означає, що людина могла вдихати нормальну кількість кисню.

Легені здорової людини. Джерело: Twitter / Бріттані Бенкхед-Кендалл

Рентгенівський знімок курця був нечітким, в той час як рентгенівський знімок пацієнта з COVID виглядав майже повністю білим. Помутніння легенів зазвичай вказує на те, що вони наповнені такими речовинами, як рідина або бактерії, а також щільними рубцями та пошкодженнями, пояснила лікарка.

"Легені після коронавірусу мають гірший вигляд, ніж легені найбільш жахливого курця, які ми коли-небудь бачили", – підкреслила вона.

Легені курця. Джерело: Twitter / Бріттані Бенкхед-Кендалл

Лікарка додала, що коронавірус часто призводить до таких ускладнень, як пневмонія, яка виникає, коли легені наповнюються рідиною і запалюються. Оскільки повітряні мішечки наповнюються рідиною, вони не можуть приймати досить кисню, що призводить до таких симптомів, як кашель і задишка.

"Все ще є люди, які кажуть: "Я в порядку, у мене немає проблем", але коли вони роблять рентген грудної клітки, і у них абсолютно поганий рентген грудної клітки", – резюмувала вона.

Легені пацієнта після COVID-19. Джерело: Twitter / Бріттані Бенкхед-Кендалл

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка назвала симптоми, які можуть вказувати на легку форму COVID-19.

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