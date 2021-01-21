Лікарка назвала умови для госпіталізації у разі COVID-19

Пацієнт із коронавірусом (COVID-19) потребує стаціонарного лікування, коли показник сатурації (насичення крові киснем) – нижчий ніж 92%.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла лікарка-пульмонологиня вищої категорії, завідувачка центру пульмонології, алергології та клінічної імунології клініки "Феофанія" Світлана Гук.

Також потребують стаціонару пацієнти з високою температурою (вищою за 39-39,5 градуса), що не збивається.

"Безумовно, терміново потрібно госпіталізувати тих, у кого ці два фактори поєднуються з тяжкою нирковою патологією, цукровим діабетом, перенесеним інфарктом або інсультом", – зазначила лікарка.

Гук зауважила, що коронавірус – підступна інфекція і часто її перебіг непередбачуваний, і якщо в пацієнта є складні супутні захворювання, то краще лікуватися в стаціонарі.

Раніше одна з провідних інфекціоністок України Ольга Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру в разі COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підвищена температура без інших явних симптомів може вказувати на наявність у людини коронавірусу.

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