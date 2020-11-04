Лікарка назвала тривожні ознаки COVID-19 у дітей

Якщо в дитини виникає задишка, батькам треба бити на сполох, оскільки це може свідчити про зараження коронавірусом.

Про це заявила директорка львівської лікарні "Охматдит" Олександра Бурда. У коментарі "Фактам" вона розповіла, на що ще потрібно звертати увагу, щоб уникнути важких наслідків COVID-19 у дітей.

"На забарвлення носогубного трикутника: у дітей він завжди показує, наскільки добре працюють серце й легені. У нормі губи рожеві, шкіра навколо них не повинна бути сірою або синюшного", – додала фахівчиня.

Коронавірус у дітей має певні тривожні ознаки

За її словами, в разі виявлення у дитини таких ознак потрібно негайно звертатися спочатку до сімейного лікаря. А якщо такого немає, то до опорної лікарні, яку обласний штаб ТЕБ та НС визначив як ту, де лікують дітей із коронавірусом. Бурда підкреслила, що у Львівській області це саме "Охматдит".

"Якщо хтось у сім'ї хворів, мав нежить або кашель, це теж міг бути COVID-19, але в легкій формі. А в дитини або інших членів сім'ї можливі серйозні наслідки", – додала вона.

Медикиня також зазначила, що в "ковідних" лікарнях влаштовують окреме ізольоване відділення і окрему приймальню. Там є рентген-апарат, УЗД, можна зробити всі необхідні аналізи.

"Краще перестрахуватися, ніж пропустити момент, коли хвороба почне набирати обертів", – підсумувала Бурда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий лікар Євген Комаровський назвав вік, до якого, як він переконаний, діти не поширюють коронавірус.