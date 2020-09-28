Лікарка назвала нові симптоми коронавірусу в українців

Коронавірус як інфекція в Україні не змінив свою "поведінку", однак став дещо агресивнішим. У хворих спостерігаються подібні ознаки інфікування, водночас з’явилися й нові симптоми.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповіла завідувачка приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлана Молокова. Вона була першою медпрацівницею комунального закладу, яка повідомила журналістам про ситуацію, що склалася в регіоні щодо боротьби з COVID-19.

"Про зміну вірусу не можемо говорити, це наукова праця. Але ми бачимо, як змінюється клінічна картина в наших пацієнтів. Ті хворі, які були в березні, відрізняються від тих, які були у травні, і так далі. Зараз додалися нові симптоми", – зазначила лікарка.

Українці стали скаржитися на нові симптоми COVID-19

За її словами, раніше хворі на коронавірус скаржилися лише на слабкість і субфебрильну температуру (до 37-38 градусів), а вже потім медики виявляли в них двобічну пневмонію. Згодом же картина змінилася – інфіковані стали скаржитися на сильний біль у горлі й високу температуру до 39 градусів.

"У серпні, ближче до вересня, з’явилися хворі, які говорили, що їх турбують нежить і загальні ознаки респіраторних інфекцій: першіння в горлі, іноді температура, іноді ні. Два-три дні – сухий кашель, потім продуктивний кашель і задуха", – розповіла Молокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікарки-інфекціоністки Світлани Куніциної, перебіг коронавірусу у кожної людини може бути різним, оскільки люди по-різному переносять захворювання. В одних COVID-19 супроводжується пневмонією, в інших – із явних симптомів може бути тільки нежить.