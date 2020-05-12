Лікарів налякав нетиповий симптом COVID-19 у дітей: під ударом малюки від 3 місяців

У малолітніх дітей, хворих на COVID-19, лікарі виявили симптоми запального синдрому.

Такі випадки зафіксовано в дітей від трьох місяців до 14 років, повідомив на онлайн-пресконференції губернатор штату Коннектикут (США) Нед Ламонт.

Пандемія COVID-19

"Три таких випадки зафіксовано в лікарні Нью-Хейвена. Ми уважно стежимо за ними. У пацієнтів від трьох місяців до 14 років спостерігаються гостре запалення гланд та інші симптоми. І нас це дуже турбує", – розповів він.

Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що в дітей, які захворіли на коронавірус COVID-19, спостерігалися симптоми запального синдрому.

Відзначимо, що в США зафіксували небезпечне ускладнення в дітей, хворих на COVID-19. У пацієнтів опухають шия, ступні, порушується робота серця і артерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL,італійські медичні експерти вивчали можливий зв'язок між пандемією коронавірусу та кластерами такого важкого запального захворювання, як синдром Кавасакі серед дітей до дев'яти років.

Також у лікарню в Великобританії доставили дворічну дитину з небезпечним запальним синдромом, імовірно пов'язаним із COVID-19.