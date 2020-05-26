Лікарі знайшли спосіб рятувати легені при COVID-19

Для лікування легенів після наслідків коронавірусу (COVID-19) можна застосовувати стовбурові клітини, які будуть керувати діяльністю імунної системи.
До такого висновку прийшли вчені з Академічного госпіталю Упсальского університету (Швеція), передають "Известия".
Даний метод дозволить пацієнтам з COVID-19 зберегти легені пацієнта та пом'якшити наслідки захворювання. Також застосування стовбурових клітин дасть можливість уникнути застосування імунодепресантів, які завдають шкоди здоров'ю.
Лікування COVID-19
При цьому стовбурові клітини не дадуть зруйнувати організм хворого в боротьбі з інфекцією.
Нагадаємо, лікар пояснила, що "суцільне" призначення антибіотиків пацієнтам з коронавірусів де-факто в більшості випадків невиправдано і загрожує поширенням антибіотикорезистентності в світі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українець розповів, що заразився коронавірусом (COVID-19), але безкоштовного лікування не отримав. За всі ліки, призначені лікарями, він платив сам.
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