Лікарі знайшли комбінацію ліків проти коронавірусу: завдає потрійного удару

Потрійна противірусна терапія продемонструвала багатообіцяючий результат у лікуванні коронавірусу COVID-19.

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Як пише журнал The Lancet, вчені випробували дію комбінації противірусних засобів: інтерферону бета-1b, лопінавіру/ритонавіру і рибавірину.

Випробування дали позитивний результат

У дослідженні взяли участь 127 осіб, їх випадковим способом розподілили в дві групи. На тлі стандартного лікування COVID-19 учасники першої групи отримували потрійну терапію (інтерферон бета-1b, лопінавір/ритонавір і рибавірин), другої – лікування тільки лопінавіром/ритонавіром протягом 14 днів.

У пацієнтів, які отримували потрійну терапію, тести на COVID-19 були позитивними протягом у середньому 7 днів. Вони переставали виділяти вірус істотно раніше, ніж ті, хто отримував лопінавір/ритонавір: у пацієнтів цієї групи тести були позитивними в середньому протягом 12 днів.

Також у пацієнтів, які своєчасно почали отримувати потрійну терапію, швидше відбувалося полегшення симптомів (4 проти 8 днів), їх раніше виписували з лікарні (9 проти 14,5 днів).

При цьому позитивний ефект потрійної терапії був виражений у пацієнтів, які почали лікування протягом перших семи днів хвороби. Ті, хто став отримувати препарати пізніше, не продемонстрували істотного поліпшення.

Вчені наголосили, що про ефективність такого лікування можна буде остаточно заявити тільки після більшого дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені в Об'єднаних Арабських Еміратах вирішили лікувати коронавірус із використанням стовбурових клітин. Влада країни вже назвала отримані результати проривними.