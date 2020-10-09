Лікарі заявили про здатність коронавірусу проникати у мозок
У більшості пацієнтів, які померли від COVID-19, в мозку виявлені сліди вірусу.
До такого висновку прийшли медики з Університетської клініки Гaмбург-Еппендорф в Німеччині, дослідивши тіла 43 осіб віком від 51 до 94 років. Результати опубліковані в журналі The Lancet.
Як з'ясувалося, коронавірус проник в мозок у 53% випадків. Його сліди були виявлені в клітинах стовбура мозку і нейронів, що відходять від нього.
У 14% пацієнтів також були присутні осередкові ішемічні ураження, а у 86% – астрогліоз (аномальне збільшення астроцитів, які підтримують клітини нервової тканини, через руйнування прилеглих нейронів).
Медики наголосили, що зміни в мозку після проникнення коронавірусу виявилися незначними, а прямого руйнівного впливу на центральну нервову систему вони не виявили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники виявили, що в останніх зразках коронавірусу переважає більш заразний штам.