Лікарі заявили про здатність коронавірусу проникати у мозок

У більшості пацієнтів, які померли від COVID-19, в мозку виявлені сліди вірусу.

До такого висновку прийшли медики з Університетської клініки Гaмбург-Еппендорф в Німеччині, дослідивши тіла 43 осіб віком від 51 до 94 років. Результати опубліковані в журналі The Lancet.

Вчені досліджували мізки людей, які хворіли на коронавірус

Як з'ясувалося, коронавірус проник в мозок у 53% випадків. Його сліди були виявлені в клітинах стовбура мозку і нейронів, що відходять від нього.

У 14% пацієнтів також були присутні осередкові ішемічні ураження, а у 86% – астрогліоз (аномальне збільшення астроцитів, які підтримують клітини нервової тканини, через руйнування прилеглих нейронів).

Медики наголосили, що зміни в мозку після проникнення коронавірусу виявилися незначними, а прямого руйнівного впливу на центральну нервову систему вони не виявили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники виявили, що в останніх зразках коронавірусу переважає більш заразний штам.