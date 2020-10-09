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/ Пульмонологія

Лікарі заявили про здатність коронавірусу проникати у мозок

  • Медики досліджували тіла людей, які хворіли на коронавірус

  • У мозку більшості з них виявили сліди COVID-19

  • Також вони дізналися, чи впливає це на центральну нервову систему

1.4т
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У більшості пацієнтів, які померли від COVID-19, в мозку виявлені сліди вірусу.

До такого висновку прийшли медики з Університетської клініки Гaмбург-Еппендорф в Німеччині, дослідивши тіла 43 осіб віком від 51 до 94 років. Результати опубліковані в журналі The Lancet.

Вчені досліджували мізки людей, які хворіли на коронавірус

Вчені досліджували мізки людей, які хворіли на коронавірус

Як з'ясувалося, коронавірус проник в мозок у 53% випадків. Його сліди були виявлені в клітинах стовбура мозку і нейронів, що відходять від нього.

У 14% пацієнтів також були присутні осередкові ішемічні ураження, а у 86% – астрогліоз (аномальне збільшення астроцитів, які підтримують клітини нервової тканини, через руйнування прилеглих нейронів).

Медики наголосили, що зміни в мозку після проникнення коронавірусу виявилися незначними, а прямого руйнівного впливу на центральну нервову систему вони не виявили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники виявили, що в останніх зразках коронавірусу переважає більш заразний штам.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
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