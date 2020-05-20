Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення в разі COVID-19: що під ударом

Тромбоз вен виявився одним із найбільш небезпечних ускладнень в разі коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомили австрійські вчені, які вивчили дані померлих пацієнтів, чий середній вік був понад 80 років, пише Annals of Internal Medicine.

Наявність тромбозу вен вказало на проблему застосування антикоагулянтів (речовини, що пригнічують активність згортання крові та перешкоджають утворенню тромбів). Адже раніше медики використовували один із цих препаратів – гепарин – для боротьби з COVID-19, однак спостереження показали, що він небезпечний для хворих.

Вчені підкреслили, що коронавірус все ще вражає насамперед дихальні шляхи та легені.

Пандемія COVID-19

"Вірус провокує розвиток тромбозу легеневих артерій та ураження інших органів. В разі масивної інфекційної атаки коронавірусу ми стикаємося не тільки з ураженням легень, але і з низкою важких розладів, як-от тромбоз легеневої артерії, ниркова недостатність, зниження функцій печінки, підшлункової залози", – повідомили дослідники.

У науковій роботі зазначено, що основною причиною смерті від COVID-19 є легенева недостатність і порушення кровотоку. Вірус вражає альвеоли та капіляри, через що їхні тканини починають відмирати.

Найчастіше ускладнення проявляються у пацієнтів, які перенесли серцево-судинні захворювання. Крім того, вчені виявили серйозні порушення функціонування лімфатичної системи та залоз внутрішньої секреції.

"Коронавірус нового типу масовано діє на весь організм людини, усі його системи. Але поки ще не до кінця відомо, наскільки довготривалі подібні поразки і як поводитимуться уражені органи надалі, якщо організм вдасться вилікувати від коронавірусної інфекції", – підсумували вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі назвали найсерйозніший симптом коронавірусу.