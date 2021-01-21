Лікарі в Італії розповіли, як лікувати COVID-19 у перші дні зараження

Італійські лікарі дали поради, як лікувати коронавірус (COVID-19) у перші дні зараження у разі легких симптомів. У домашніх умовах можна використовувати симптоматичні засоби, такі як парацетамол і нестероїдні протизапальні препарати.

Як повідомляє la Repubblica, на перших стадіях прояву хвороби дуже важливий ранній і постійний моніторинг.

"Особливо в перші дні, які вирішальні для розвитку хвороби", – акцентував професор інфекційних хвороб Католицького університету Святого Серця в Мілані Роберто Каудо.

Лікар зазначив, що кортикостероїди, антибіотики і гепарин проти COVID -19 потрібно застосовувати тільки за призначенням лікаря.

"Це не ті засоби лікування, які треба використовувати на ранньому етапі в профілактичних цілях. Але вони можуть допомогти, якщо симптоматика зберігається або погіршується в певних ситуаціях, для боротьби із запаленням тощо", – пояснив медик.

Каудо додав, що зараз крім важливого профілактичного засобу, що надається вакцинами, одна з найбільш цікавих терапевтичних перспектив – це використання моноклональних антитіл.

"Вивчаються численні моноклональні антитіла, які здебільшого націлені на спайковий білок коронавірусу. Ідея полягає в тому, що вони можуть зупинити розвиток інфекції, і це може бути дуже важливо для запобігання наступної, більш небезпечної фази, запальної. Попередні дані поточних досліджень показали зниження вірусного навантаження. Настільки, що Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) оголосило, що воно хоче просувати клінічне дослідження, щоб зрозуміти, чи можуть моноклональні антитіла представляти реальний терапевтичний варіант для запобігання прогресування COVID-19 у пацієнтів на ранній стадії захворювання", – йдеться в публікації.

Також Каудо нагадав, що гідроксихлорохін наразі не рекомендований для використання пацієнтам вдома або в лікарні. Щодо застосування протизапальних засобів, таких як тахіпірін, лікар сказав, що потрібно проводити більше досліджень.

"Недавнє дослідження, проведене на мишах, показало, що ці протизапальні засоби, мабуть, здатні знижувати у цієї тварини вироблення запальних цитокінів, механізму, відповідального за важке і широко поширене запалення в найважчих формах ... Однак нині такі результати дійсні тільки для тварин. Тому потрібно провести більше досліджень, щоб оцінити їх реальну користь під час COVID-19", – пояснив лікар.

Невролог Джуліо Скільяно припустив, що використання барвника – "метиленовий синій" (тригідрат метілтіонінія хлориду), який застосовується для лікування малярії, може використовуватися в лікуванні коронавірусу.

"Ці ліки, які, як відомо, пригнічують надмірне виробництво не тільки цитокінів, а й інших реактивних молекул, що сприяють запаленню. Це недорогий барвник з антисептичними властивостями, який ефективно використовується проти малярії, у разі деяких інфекцій сечовивідних шляхів, септичного шоку та метгемоглобінемії", – розповів лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка назвала умови для госпіталізації під час COVID-19.