Лікарі в Італії розповіли, як лікувати COVID-19 в перші дні зараження

Італійські лікарі дали поради, як лікувати коронавірус (COVID-19) в перші дні зараження при легких симптомах. У домашніх умовах можна використовувати симптоматичні засоби, такі як парацетамол і нестероїдні протизапальні препарати.

Як повідомляє la Repubblica, на перших стадіях прояви хвороби дуже важливий ранній і постійний моніторинг.

"Особливо в перші дні, які вирішальні для розвитку хвороби", – акцентував професор інфекційних хвороб Католицького університету Святого Серця в Мілані Роберто Каудо.

Лікар зазначив, що кортикостероїди, антибіотики і гепарин проти COVID -19 потрібно застосовувати тільки за призначенням лікаря.

"Це не ті засоби лікування, які слід використовувати на ранньому етапі в профілактичних цілях. Але вони можуть допомогти, якщо симптоматика зберігається або погіршується в певних ситуаціях, для боротьби із запаленням тощо", – пояснив медик.

Каудо додав, що зараз крім важливого профілактичного засобу, що надається вакцинами, одна з найбільш цікавих терапевтичних перспектив – це використання моноклональних антитіл.

"Вивчаються численні моноклональні антитіла, які в основному націлені на спайковий білок коронавірусу. Ідея полягає в тому, що вони можуть зупинити розвиток інфекції, і це може бути дуже важливо для запобігання наступної, більш небезпечною фази, запальної. Попередні дані поточних досліджень показали зниження вірусного навантаження. Настільки, що Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) оголосило, що воно хоче просувати клінічне дослідження, щоб зрозуміти, чи можуть моноклональні антитіла представляти реальний терапевтичний варіант для запобігання прогресування COVID-19 у пацієнтів на ранній стадії захворювання", – йдеться в публікації.

Також Каудо нагадав, що гідроксихлорохін в даний час не рекомендований для використання пацієнтам вдома або в лікарні. Щодо застосування протизапальних засобів, таких як тахіпірін, лікар сказала, що потрібно проводити більше досліджень.

"Недавнє дослідження, проведене на мишах показало, що ці протизапальні засоби, мабуть, здатні знижувати у цієї тварини вироблення запальних цитокінів, механізму, відповідального за важке і широко поширене запалення в найважчих формах ... Однак на даний момент такі результати дійсні тільки для тварин. Так що потрібно провести більше досліджень, щоб оцінити їх реальну користь при COVID-19", – пояснив лікар.

Невролог Джуліо Скільяно запропонував, що використання барвника – "метиленовий синій" (тригідрат метілтіонінія хлориду), який використовується для лікування малярії, може застосовуватися в лікуванні коронавірусу.

"Ці ліки, яке, як відомо, пригнічують надмірне виробництво не тільки цитокінів, а й інших реактивних молекул, що сприяють запаленню. Це недорогий барвник з антисептичними властивостями, який ефективно використовується проти малярії, при деяких інфекціях сечовивідних шляхів, септичному шоці та метгемоглобінемії", – розповів лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка назвала умови для госпіталізації при COVID-19.

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