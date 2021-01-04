Лікарі сказали, як алкоголь впливає на щеплення від коронавірусу

Після вакцинації від коронавірусу (COVID-19) пацієнт має уникати вживання алкоголю, оскільки він може знизити імунну відповідь організму на щеплення.

Як пояснили лікарі, спиртне змінює склад трильйонів мікроорганізмів, що живуть у кишечнику, які відіграють важливу роль у запобіганні вторгненню бактерій та вірусів, передає Daily Mail.

Також алкоголь призводить до пошкодження імунних клітин у крові, відомих як білі кров'яні тільця, включно з лімфоцитами, які посилають антитіла для атаки вірусів.

У Британії лікар швидкої допомоги доктор Ронкс Іхара провів експеримент, під час якого він узяв зразки крові до і після вживання трьох склянок вина. Він довів, що такої кількості алкоголю досить, щоб знизити рівень лімфоцитів у крові аж на 50%.

Імунологиня, професорка Шина Круікшенк із Манчестерського університету (США) також сказала, що зменшення кількості лімфоцитів може знизити ефективність імунної відповіді організму.

"Якщо пили напередодні або після вакцинації, це вам не допоможе. Ваша імунна система має працювати бездоганно, щоб мати хорошу відповідь на вакцину", – пояснила медикиня.

Зазначено, що у дорослих людей лімфоцити становлять приблизно від 20 до 40% від загальної кількості білих кров'яних тілець і зосереджені в центральних лімфоїдних органах і тканинах, таких як селезінка, мигдалики і лімфатичні вузли, де може виникнути первинна імунна відповідь.

Лімфоцити мають "фундаментальне значення" для імунної системи, оскільки вони визначають імунну відповідь на інфекційні мікроорганізми та інші чужорідні речовини, такі як вірус SARS-CoV-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка не рекомендувала вживати алкоголь під час прийому будь-яких ліків, зокрема антибіотиків.