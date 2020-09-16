Лікарі розповіли про наслідки одночасного зараження коронавірусом та грипом

Американські інфекціоністи розповіли, наскільки небезпечним може бути одночасне зараження коронавірусом та грипом.

Дослідження вчених, оприлюднені ще навесні 2020 року, показали, що це хвилі можливо, тому в нинішній ситуації краще не ігнорувати поради лікарів і зробити щеплення від грипу, пише National Geographic.

Лікар заявив, що діти найчастіше стають розповсюджувачами грипу

За словами старшої директорки з профілактики інфекцій в Медичній школі при Університеті Джона Хопкінса Лайзи Марагакіс, в разі подвійного зараження пацієнт ризикує зіткнутися з серйозним пошкодженням легенів, затяжний тривалістю хвороби і важкими ускладненнями.

"Можна навіть померти. Ми не знаємо поки, чи підвищує попереднє зараження коронавірусом або грипом шанси підхопити один з них. Але за таких умов люди точно стають більш вразливими. Тому захиститися від проникнення ще одного вірусу буде важко. Також запалення в легенях (а обидві хвороби його провокують) створює можливості для бактерій", – зазначила інфекціоністка.

Лікарка додала, що симптоми грипу і коронавірусу схожі, через що швидка і правильна діагностика стане величезним викликом в 2020 році.

"Навіть якщо у вас м'які симптоми, не намагайтеся позбутися від вірусу самостійно. І не думайте, що кашель – єдина ознака, що у вас COVID-19. Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо у вас болі в тілі, висока температура, болить горло або є інші респіраторні симптоми. Потрібно швидко здати тест на COVID-19. Список ознак коронавірусу постійно зростає і тепер включає втрату нюху, нудоту, діарею і навіть набряклі червоні пальці", – підкреслила Марагакіс.

Зі свого боку інфекціоніст Дитячої дослідницької клініки в Мемфісі Роберт Вебстер переконаний, що ніхто не може передбачити, наскільки важким буде нинішній сезон грипу. При цьому він навів як приклад південні країни (Австралію, Нову Зеландію, Чилі), де сезон грипу якраз закінчується.

"Рівень поширення грипу там був напрочуд низьким. Причина в тому, що уряди цих країн змогли втілити ефективні стратегії для контролю коронавируса, такі як соціальне дистанціювання, часте миття рук і використання масок. У грипу таким чином теж не було шансів закріпитися", – зазначив лікар.

Вебстер додав, що зазвичай діти найбільше стають розповсюджувачами грипу, тому закриття шкіл може зупинити поширення вірусів.

Він зазначив, що дотримання рекомендацій органів охорони здоров'я недостатньо і слід зробити щеплення від грипу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що COVID-19 найближчим часом стане таким же сезонним захворюванням, як грип і ГРВІ.

Вони відзначили, що сезонність захворювання з'явиться тільки після того, як до нього виробиться колективний імунітет.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!