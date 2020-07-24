Лікарі повідомили про тяжкі наслідки COVID-19: від втрати пам'яті до паралічу

Коронавірус (COVID-19) може впливати також на нервову систему, що призведе до низки ускладнень: від втрати пам'яті до паралічу.

Про це повідомили іспанські лікарі, які спостерігали за пацієнтами, під'єднаними до штучної вентиляції легень, повідомляє "Радіо Свобода".

"Від 15 до 42 відсотків пацієнтів із COVID-19 мають різні ускладнення – респіраторні, неврологічні. Це можуть бути ускладнення рухового апарату, а також психологічні. Багато пацієнтів відчувають тривогу, страх, мають посттравматичні розлади", – розповіла лікарка Джудіт Санчез.

Медикиня пояснила, що в деяких пацієнтів ці симптоми можуть бути довготривалими, навіть після того, як початкова інфекція вже зникла.

"Я був у відділенні інтенсивної терапії 21 день в індуктивній комі. За цей час у мене було кілька інсультів у правій півкулі мозку. В результаті я не міг рухати лівим боком тіла – ні рукою, ні ногою навіть не міліметр", – сказав 62-річний Деніел Кейті, який поборов хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у COVID-19 знайшли нові симптоми, що вражають порожнину рота.