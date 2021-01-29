Лікарі попередили про ускладнення вагітності під час COVID-19

Вагітні жінки з важким перебігом COVID-19 частіше відчувають серйозні родові ускладнення, включаючи сильну кровотечу, високий кров'яний тиск і передчасні пологи.

Про це йдеться в дослідженні Центру з контролю і профілактики захворювань США, передає Daily Mail. У дослідженні взяли участь понад 1219 інфікованих матерів, які народили 2020 року.

Майже половина жінок (47%) не мали симптомів, 27% мали легкі випадки, 14% – помірні, 8% були класифіковані як важкі, а 4% – критичні.

Чотири жінки померли, коефіцієнт смертності склав 0,3%. Згідно зі статистикою ЦКЗ, серед вагітних жінок без COVID-19 рівень смертності в США становить 17,4 смертей на 100 тисяч (0,017%).

"Наше дослідження показує, що серйозні ускладнення вагітності, найімовірніше, виникають у жінок із важкими або критичними випадками COVID, а не у жінок із легкими або помірними випадками", – сказав провідний автор дослідження, професор Університету охорони здоров'я штату Юта, лікар Торрі Метц.

Водночас у жінок із легкими формами захворювання не було зафіксовано підвищеного ризику смерті або ускладнень. Але ризик збільшувався для жінок, у яких були важкі або критичні випадки COVID-19.

"Ми закликаємо вагітних жінок приділяти особливу увагу заходам соціального дистанціювання і дотримання правил гігієни, особливо якщо вони на 28 тижні вагітності й більше", – попередили медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка розповіла про підвищені ризики COVID-19 під час вагітності.

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