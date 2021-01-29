Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Лікарі попередили про ускладнення вагітності під час COVID-19

2.5т
Читати матеріал російською

Вагітні жінки з важким перебігом COVID-19 частіше відчувають серйозні родові ускладнення, включаючи сильну кровотечу, високий кров'яний тиск і передчасні пологи.

Про це йдеться в дослідженні Центру з контролю і профілактики захворювань США, передає Daily Mail. У дослідженні взяли участь понад 1219 інфікованих матерів, які народили 2020 року.

Майже половина жінок (47%) не мали симптомів, 27% мали легкі випадки, 14% – помірні, 8% були класифіковані як важкі, а 4% – критичні.

Чотири жінки померли, коефіцієнт смертності склав 0,3%. Згідно зі статистикою ЦКЗ, серед вагітних жінок без COVID-19 рівень смертності в США становить 17,4 смертей на 100 тисяч (0,017%).

"Наше дослідження показує, що серйозні ускладнення вагітності, найімовірніше, виникають у жінок із важкими або критичними випадками COVID, а не у жінок із легкими або помірними випадками", – сказав провідний автор дослідження, професор Університету охорони здоров'я штату Юта, лікар Торрі Метц.

Водночас у жінок із легкими формами захворювання не було зафіксовано підвищеного ризику смерті або ускладнень. Але ризик збільшувався для жінок, у яких були важкі або критичні випадки COVID-19.

"Ми закликаємо вагітних жінок приділяти особливу увагу заходам соціального дистанціювання і дотримання правил гігієни, особливо якщо вони на 28 тижні вагітності й більше", – попередили медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка розповіла про підвищені ризики COVID-19 під час вагітності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вагітність
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини