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/ Пульмонологія

Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при COVID-19

1.9т
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У випадку зараження COVID-19 в людини відбуваються сильні зміни у крові, що провокують руйнування органів і клітин в організмі. Це зі свого боку може призвести до виникнення небезпечних захворювань і навіть смерті.

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Про це в коментарі "Фактам" розповів лікар-інфекціоніст, науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України кандидат медичних наук Віталій Янченко.

За його словами, в інфікованого падає кількість захисних лімфоцитів, але водночас збільшується число великих, крім цього, різко підскакує С-реактивний білок й інші маркери запалення. Ще в організмі відбуваються різкі зміни з червоними кров'яними тільцями – еритроцитами.

Неминуче ведуть до смерті: лікар заявив про небезпечні зміни в крові при COVID-19

Янченко зазначає, що вперше цю тенденцію помітили американські медики. Їх, зокрема, здивувала велика кількість хворих, у яких коронавірус викликав незвичайне підвищення згортання крові. Крім цього, було підтверджено, що згущення крові у великих артеріях провокує різке зростання кількості інсультів у досить молодих пацієнтів.

"Образно кажучи, коронавірус "краде" кисень у гемоглобіну, який транспортують еритроцити. В організмі підвищується рівень феритину – з'єднання білка з залізом, яке відкладається в органах і тканинах. В одного хворого на COVID 19, якого спостерігали в Києві, було зафіксовано 10-кратне підвищення феритину (гемосидероз)", – пояснює лікар-інфекціоніст.

Він підкреслив, що результатом таких хімічних реакцій в організмі людини стає так званий цитокіновий шторм – його викликає як сам вірус, так і феритин, що руйнує органи та клітини.

"Якщо цю бурю не загасити, організм постраждає через брак кисню (гіпоксичного синдрому), сильно вираженої анемії. У хворого різко підвищиться схильність до утворення тромбів, що небезпечно для судин, серця, легень, печінки, головного мозку", – говорить Янченко, попереджаючи, що така поліорганна недостатність практично завжди призводить до смерті пацієнта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди з II групою крові більш уразливі перед новим типом коронавірусу COVID-19, а найбільш стійкі – з I.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус інфекція
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