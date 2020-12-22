Лікар закликав готуватися до появи нових штамів COVID-19

Новий штам коронавірусу, про який заговорила Британія, дійсно передається легше, ніж уже відомі досі. Проте боятися його не варто – COVID-19 мутуватиме і надалі, з чим людям просто потрібно навчитися жити.

Про це заявив медик Павло Сільковський із Рівненської обласної дитячої лікарні. У коментарі ТСН він запевнив, нібито ця мутація була прогнозованою, а науковці лише "підігрівають" у людей страх до хвороби.

"У мене таке враження, що страх і паніка настільки заволоділи людством, що просвіту в найближчій перспективі не видно. Прикро, що на підтримку цього страху задіяна і наукова спільнота. Від самого початку всім було відомо, що це РНК-вмісний вірус і він може швидко мутувати", – пояснив лікар

Лікар Сільковський вважає, що коронавірус продовжить мутувати і далі

Сільковський провів паралелі між захворюванням на коронавірус і грип. Зокрема, каже лікар, раніше в епідемічний сезон до нового року в Україні спостерігалася значна кількість хворих на грип. Останній щороку мутував, а нині його в країні нібито "майже немає".

Так само, переконаний він, відбувається і з COVID-19 – від початку його спалаху минув рік, тож не дивно, що за цей час вірус зазнав мутацій.

"Чи не кожного року ми мали новий штам вірусу грипу. І якось же людство продовжувало жити. І кордони не закривалися, і літаки продовжували літати. Коронавірус почав поширюватися приблизно рік тому. І що дивне, що новий рік приніс новий штам", – висловив переконання Сільковський.

Він припустив, що люди, які перенесли COVID-19, мають більш стійкий імунітет до грипу. За його спостереженнями, громадяни, котрі на початку 2020 року перенесли грип і ГРЗ, деякий час не хворіли на коронавірус, навіть попри підтверджений контакт із хворими. Також, на думку медика, нові штами COVID-19 будуть з'являтися дедалі більше, тож людям варто морально бути готовими до цього.

"Мають бути деякі нові правила поведінки і комунікації. Але закривати все навколо, лякатися одне одного, істерити – не вихід. Інакше від страху помреш швидше, ніж від нових штамів. Бо вони будуть все нові й нові. Потрібно впроваджувати розумні і логічні правила, а не продукувати все нові заборони і покарання", – переконаний Сільковський.

Він додав, що нині Україна краще готова до викликів пандемії, ніж на її початку. Зокрема, в країні нарощено потужності лабораторій, збільшується кількість ліжок із киснем, а медики мають неабиякий досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що "британська" мутація COVID-19 могла виникнути через зараження патогеном людини з ослабленим імунітетом.

Також серед версій появи нового штаму – міжвидова передача хвороби від людини до норки або навпаки.

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