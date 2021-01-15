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/ Пульмонологія

Лікар вказав на можливий непомітний симптом коронавірусу

10.4т
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Якщо людина приблизно три місяці почувалася втомленою, то це може означати зараження коронавірусом (COVID -19).

Про це для Express розповів британський лікар Ден Банстон. Він зазначив, що близько 20% людей, що перехворіли на COVID-19, взагалі не мали ніяких симптомів.

"Багато вірусних захворювань може викликати у вас відчуття "вимивання" на термін до 12 тижнів після зараження. Можливих симптомів багато та навряд чи будуть проявлятися однаково в кожної людини, але зазвичай включають втому і стомлюваність, головні болі і болі в м'язах або суглобах", – пояснив медик.

Банстон підкреслив, якщо в людини зберігаються симптоми і немає очевидних причин зараження, то безумовно потрібно звернутися до лікаря.

Також він нагадав, що існують й інші віруси, крім коронавірусу, які можуть послаблювати організм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка назвала симптоми, які можуть вказувати на легку форму COVID-19.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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