Лікар розповів, в яких випадках можна повторно заразитися коронавірусом
Коронавірус зникає з організму людини, яка вже перехворіла на нього, а випадки повторного зараження можуть виникнути тільки у деяких пацієнтів.
Про це на своєму YouTube-каналі розповів головний лікар київського медичного центру Тарас Жиравецький. За його словами, йдеться про людей з імунодефіцитом або тих, хто проходить хіміотерапію. І то, такі випадки вкрай рідкісні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Також лікар дав ряд рекомендацій, яких варто дотримуватися людям, що перехворіли на COVID-19:
припинити всі фізичні навантаження;
не відвідувати сауну;
виключити алкоголь;
контролювати роботу нирок –
рівень креатиніну, сечовини і сечової кислоти;
можна приймати невеликі дози стероїдних гормонів (тільки за призначенням лікаря), щоб відновити роботу легенів;
приймати невелику дозу антибактеріального препарату для контролю C-реактивного білка, якщо цей показник не в нормі;
бути на контролі у кардіолога, а якщо є підозра на інфаркт, здати аналіз крові на тропонин, зробити ЕКГ і ехокардіографії при необхідності;
консультуватися із судинним хірургом, щоб виключити утворення тромбів.
При цьому лікар закликав не займатися самолікуванням. В ідеалі, за його словами, після одужання відлежатися тиждень-два.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 20 осіб повторно заразилися коронавірусом.