Лікар розповів, в яких випадках можна повторно заразитися коронавірусом

Також лікар дав поради людям, які вже перенесли захворювання

Він розповів, які пацієнти можуть бути схильні до нього

Коронавірус зникає з організму людини, яка вже перехворіла на нього, а випадки повторного зараження можуть виникнути тільки у деяких пацієнтів.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів головний лікар київського медичного центру Тарас Жиравецький. За його словами, йдеться про людей з імунодефіцитом або тих, хто проходить хіміотерапію. І то, такі випадки вкрай рідкісні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Жиравецький дав рекомендації тим, хто поборов коронавірус

Також лікар дав ряд рекомендацій, яких варто дотримуватися людям, що перехворіли на COVID-19:

припинити всі фізичні навантаження;

не відвідувати сауну;

виключити алкоголь;

контролювати роботу нирок – рівень креатиніну, сечовини і сечової кислоти;

можна приймати невеликі дози стероїдних гормонів (тільки за призначенням лікаря), щоб відновити роботу легенів;

приймати невелику дозу антибактеріального препарату для контролю C-реактивного білка, якщо цей показник не в нормі;

бути на контролі у кардіолога, а якщо є підозра на інфаркт, здати аналіз крові на тропонин, зробити ЕКГ і ехокардіографії при необхідності;

консультуватися із судинним хірургом, щоб виключити утворення тромбів.

При цьому лікар закликав не займатися самолікуванням. В ідеалі, за його словами, після одужання відлежатися тиждень-два.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 20 осіб повторно заразилися коронавірусом.

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