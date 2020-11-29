Лікар розповів, що відбувається з важкими COVID-пацієнтами: синіють губи та руки, починається паніка

У пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 синіють губи, руки й навіть починаються приступи паніки.

Про це розповів головний анестезіолог МОЗ, професор Сергій Дубров, повідомляє телеґрам-канал "Коронавірус інфо".

"Буквально вчора пацієнт 52-54 року, найімовірніше, це був епізод (я саме був у палаті), епізод тромбоемболії дрібних гілок, тобто на рівні сатурації 90-92 у нього раптом сатурація знизилася до 48, синє обличчя, сині губи, сині руки у пацієнтів починається паніка, частота дихання близько 60, 80, паніка, на цій паніці пацієнт зриває із себе маску", – згадував медик.

Дубров сказав, що в такі моменти лікарю потрібно бути з хворим, щоб вирівняти його стан.

"Тобто змінюються параметри вентиляції, вводяться антикоагулянти, пацієнт психологічно намагається заспокоїтися, й протягом 10-15 хвилин ми вирівнялися на ті показники 90% сатурації. До ранку пацієнт був стабільний", – сказав він.

Медик пояснив, що момент зниження сатурації, коли пацієнт відчуває нестачу повітря, – жахливий.

"У момент зниження сатурації, коли пацієнт, перебуваючи притомним, не може надихатися й відчуває катастрофічне відчуття нестачі повітря, я думаю, це жахливо й страшно. Судячи по очах тих пацієнтів, яких я бачу щодня", – резюмував Дубров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дубров попередив про смертельні наслідки через вживання антибіотиків під час COVID-19.

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