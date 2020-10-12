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/ Пульмонологія

Лікар розповів про нюанси зараження COVID-19 у родині

10.2т
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До кінця незрозуміло, як відбувається зараження коронавірусом (COVID-19) у колективі або сім'ї.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

"Досі незрозуміло, у який спосіб все відбувається. Я ось теж перехворів навесні, діти в легкій формі, а дружина не заразилася. Через кілька місяців у мене і в дітей були антитіла, а в неї ні. Через місяць захворіли її батьки і дружина заразилася вже від них з класикою всіх симптомів, зокрема і зі зміною смаку. Теж незрозуміло, чому так", – сказав медик.

Також Жиравецький зазначив другу тенденцію пандемії COVID-19 в Україні – зараз у рази важчі пацієнти, ніж були раніше.

"Багато переносять коронавірус у важкій формі", – підкреслив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Жиравецький розповів, що захворіти на коронавірус ризикують астматики, алергіки і люди, у яких є проблеми з порушеним обміном речовин.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Особа
Тарас Жиравецький
Місце
Україна
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