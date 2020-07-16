Лікар розповів про блискавичний розвиток пневмонії при COVID-19

Вірусну пневмонію при коронавірусі (COVID-19) вважають атиповою через те, що в більшості випадків вона протікає нестандартно.

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Як повідомив в інтерв'ю "Фактам" доцент кафедри хірургії №1 Київського медичного університету, керівник Всеукраїнського респіраторного клубу Євген Симонець, запалення легенів, яке викликане особливо агресивними збудниками вірусних інфекцій (грипу, коронавірусу), відрізняється від звичної пневмонії.

"Часто симптоми наростають блискавично: підскакує висока температура, і виникають потужні зміни в легеневій тканині (паренхімі)", – зазначив він.

Вірусна пневмонія часто розвивається блискавично, – Євген Симонець

Однак бувають випадки, коли вірусна пневмонія починається як банальна ГРВІ.

"Іноді навіть сімейний доктор чи терапевт сумніваються в діагнозі. Буває, що лікар прийняв запалення легенів за грип – на момент огляду пацієнта ознак пневмонії не було. А через 5 – 7 годин вони з'явилися, і хвороба почала стрімко розвиватися", – підкреслив Симонець.

За його словами, на відміну від вірусної бактеріальна пневмонія не виникає на порожньому місці, адже бактерії активуються на тлі зниження імунітету, яке трапляється з багатьох причин.

"Запалення легенів можуть викликати будь-які збудники, але найчастіше це пневмокок, стафілокок, стрептокок. Якщо мова йде про внутрішньолікарняну інфекцію, потрібно шукати синьогнійну паличку або вкрай небезпечний золотистий стафілокок, що не чутливий до основних типів антибіотиків", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після пом'якшення карантину був зафіксований стрімкий стрибок статистики пневмоній, багато з яких – ускладнення після коронавірусу.