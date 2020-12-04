Лікар розповів, чи потрібно вакцинуватися проти COVID-19 тим, хто перехворів

Необхідність вакцинуватися проти коронавірусу залежить від того, чи є в людини антитіла до цієї інфекції.

На це вказав директор італійської лікарні Lazzaro Spallanzani в Римі Джузеппе Іпполіто. Його пояснення наводить видання La Repubblica.

"Ті, хто вже перехворів на COVID-19, не повинні вакцинуватися, тому що в них є природні антитіла. Але у будь-якому разі, їм доведеться перевірити їхній рівень. Якщо він впаде, можна буде розглянути питання про вакцинацію", – сказав медик.

Перехворілим на COVID-19 ін'єкції не потрібні, але лікарі повинні стежити за тривалістю дії антитіл у них

Він додав, що сьогодні незрозуміло, чи нейтралізуються антитіла у тих, хто видужав, тобто чи здатні вони знищити вірус і як довго залишаються в крові. Недавні дослідження показали, що вони можуть зберігатися від 3 до 6 місяців. Водночас і тим, хто вилікувався, і всім іншим людям залишається обов’язковим носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Фахівці підкреслюють, що все-таки деякі люди, які хворіли на коронавірус навесні, знову заражалися ним через декілька місяців. Більшість, але не всі, м'якше, ніж вперше. Однак лікування не виявилося "непробивним щитом" для COVID-19. Тому одна з можливих орієнтацій щодо вакцинації полягає в тому, щоб пріоритет надавався неінфікованим (навіть якщо перед ін'єкцією не проводилося тестування). А також щоб слабші люди, котрі одужали від коронавірусу, були вакциновані одразу після того, як щеплення отримають представники груп ризику.

Наприклад, зазначається, що в Італії хворобу офіційно подолали 850 тисяч осіб. Але реальні цифри, зокрема безсимптомні, можуть бути в п'ять-шість разів вищими. Поки в країні разом із медпрацівниками першими ін'єкції отримають літні пацієнти. Потім стартують щеплення за віком – від старшого до молодшого, залежно від надходження доз в Італію, починаючи із січня.

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