Лікар розповів, чи потрібно вакцинуватися проти COVID-19 тим, хто перехворів

Необхідність вакцинуватися проти коронавірусу залежить від того, чи є в людини антитіла до цієї інфекції.

На це вказав директор італійської лікарні Lazzaro Spallanzani в Римі Джузеппе Іпполіто. Його пояснення наводить видання La Repubblica.

"Ті, хто вже перехворів на COVID-19, не повинні вакцинуватися, тому що в них є природні антитіла. Але у будь-якому разі, їм доведеться перевірити їхній рівень. Якщо він впаде, можна буде розглянути питання про вакцинацію", – сказав медик.

Перехворілим на COVID-19 ін'єкції не потрібні, але лікарі повинні стежити за тривалістю дії антитіл у них

Він додав, що сьогодні незрозуміло, чи нейтралізуються антитіла у тих, хто видужав, тобто чи здатні вони знищити вірус і як довго залишаються в крові. Недавні дослідження показали, що вони можуть зберігатися від 3 до 6 місяців. Водночас і тим, хто вилікувався, і всім іншим людям залишається обов’язковим носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Фахівці підкреслюють, що все-таки деякі люди, які хворіли на коронавірус навесні, знову заражалися ним через декілька місяців. Більшість, але не всі, м'якше, ніж вперше. Однак лікування не виявилося "непробивним щитом" для COVID-19. Тому одна з можливих орієнтацій щодо вакцинації полягає в тому, щоб пріоритет надавався неінфікованим (навіть якщо перед ін'єкцією не проводилося тестування). А також щоб слабші люди, котрі одужали від коронавірусу, були вакциновані одразу після того, як щеплення отримають представники груп ризику.

Наприклад, зазначається, що в Італії хворобу офіційно подолали 850 тисяч осіб. Але реальні цифри, зокрема безсимптомні, можуть бути в п'ять-шість разів вищими. Поки в країні разом із медпрацівниками першими ін'єкції отримають літні пацієнти. Потім стартують щеплення за віком – від старшого до молодшого, залежно від надходження доз в Італію, починаючи із січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

український генетик Олександр Коляда пояснив, що побічною реакцією на щеплення проти коронавірусу можуть стати підвищена температура, стомлюваність або головний біль. Проте вакцинуватися все одно потрібно, оскільки іншого способу подолати цю хворобу не буде.

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