Лікар пояснив, як розпізнати початок важкої пневмонії при COVID-19

Для визначення початкової стадії коронавірусної пневмонії запропоновано новий показник – співвідношення процентного вмісту нейтрофілів та лімфоцитів в лейкоцитарній формулі пацієнтів з COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів лікар Олександр Кухарчук, посилаючись на роботу китайських авторів.

Збільшення цього маркера може свідчити про розвиток вірус-бактеріальної пневмонії.

"На мій погляд, результати їх дослідження досить переконливі для того, щоб наші лікарі взяли на озброєння цей простий і загальнодоступний індекс аналізу крові, який можна отримати в лічені години, не чекаючи кілька діб, поки лабораторія надасть дані з прокальцитоніну, D-димеру та інтерлейкіну-6, дослідження яких, до того ж, проводить далеко не кожна лабораторія", – пише медик.

Крім відношення абсолютної кількості нейтрофілів до абсолютної кількості лімфоцитів (NLR), визначалися наступні маркери: С-реактивний білок, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін, фібриноген, D-димер. Між цими показниками та інтерлейкіном-6 було виявлено позитивну кореляцію, що підтверджує інформативність NLR для оцінки ступеня тяжкості коронавірусної хвороби.

Вчені дійшли висновку, що висока температура, сухий кашель, втома та слабкість, біль у м'язах, озноб, анорексія, діарея, відхаркування мокротиння, головний біль, біль в грудях, нудота не можуть вказувати на розвиток ускладнень при COVID-19. При важких випадках частіше спостерігалися гіпертонія, серцево-судинні, цереброваскулярні та респіраторні захворювання.

Кухарчук підкреслив, що індекс NLR може бути корисний лікарям в нинішній ситуації, коли доводиться лікувати пацієнтів з коронавірусною пневмонією в домашніх умовах. Також для визначення NLR достатньо лише аналізу крові, який можна отримати набагато швидше, ніж інші показники.

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