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/ Пульмонологія

Лікар пояснив, у кого ризик померти від коронавірусу найвищий

28т
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Смертність від коронавірусу в 2-4 рази вища серед повних чоловіків літнього віку, які мають хвороби серця, страждають на гіпертонію й цукровий діабет. Саме такий вигляд має портрет людини, для якої COVID-19 найбільш небезпечний.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. За його словами, неможливо, звісно, передбачити, чи призведе хвороба до смерті, але є ризик-фактори, які на це впливають.

"Коронавірус – це ураження всіх систем і органів. Зокрема, це ураження нервової системи, включно з клітинами мозку. Хвороби серця – це фактор ризику, тому що резерви в людини з такими захворюваннями набагато менші, ніж у здорової", – пояснив він.

Лікар описав портрет людини, для якої COVID-19 найбільш небезпечний

Лікар описав портрет людини, для якої COVID-19 найбільш небезпечний

Лікар каже, що така ж терапія під час зараження COVID-19 пов'язана з певними ліками, які можуть давати ускладнення на хворі органи. Тому до людей із ризик-факторами її потрібно застосовувати набагато тонше.

"Наприклад, якщо людині 80 років, я не буду давати їй ті самі ліки, які можу призначити своєму однолітку. Такій треба все давати на кінчику голки. Тому що будь-якою своєю дозою ти можеш відправити людину на той світ", – уточнив Бриль.

Текстовий варіант інтерв’ю з Борисом Брилем в ефірі телеканалу Obozrevatel TV читайте за посилання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Бриль
Місце
Україна
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