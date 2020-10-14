Лікар пояснив різницю між COVID-19, грипом та сезонною алергією

У США лікар розповів, що симптоми COVID-19, грипу та сезонної алергії збігаються, тому потрібно їх відрізняти.

Про це для ABC News 4 повідомив медичний експерт, доктор Девід Гейер. Він зазначив, що кашель та висока температура є спільним знаменником цих захворювань, але між ними є деякі ключові відмінності.

"При сезонній алергії у вас зазвичай не буває лихоманки, що дуже характерно для грипу та COVID-19", – сказав Гейер.

Він додав, що основною ознакою алергії є чхання, а також нежить і сльозотеча. Кашель – ще один симптом, поширений у трьох хворобах.

"Якщо у вас кашель при сезонній алергії, це буде більш сухий і слабший кашель, тоді як при COVID-19 і грипі – це буде більш важкий кашель", – зазначив лікар.

Він підкреслив, що лихоманка дуже поширена при COVID-19 і грипі. Також м'язові болі зазвичай більш поширені при грипі. За його словами, у COVID-19 є один ключовий симптом.

"Якщо у вас втрата нюху або смаку, це повинно підпадати тільки під симптоми COVID-19", - підсумував Гейер.

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