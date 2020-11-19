Лікар пояснив збільшення хворих на COVID-19 серед молоді і назвав небезпечний синдром

Він також пояснив, чому інфікуються ті, хто доти не хворів навіть на ГРВІ

Складний перебіг коронавірусу притаманний людям віком старне 35 років, однак молодь інколи помилково вважає себе здоровою і хворіє так само, як і решта населення. Часто це пов'язано з проблемами з обміном речовин.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар, який займається лікуванням інфекції, Тарас Жиравецький. За його словами, останнім часом на коронавірус почало хворіти більше молоді, що пов'язано із загальним збільшенням кількості хворих.

"Вірус не мутує, він такий, як був раніше. Почала інфікуватися величезна кількість людей в порівнянні з тим, як було раніше. Через це збільшилась кількість хворих і серед молодих. Ризик важчих перебігів – це група 35+. Нема такого, що половина хворих страші, а решта молодші. Якщо вдень у нас 1600 госпіталізацій, звичайно, молодих буде більше, ніж коли госпіталізували 200-300", – відзначив лікар.

На уточнення OBOZREVATEL, чому ковідом почали хворіти люди, які доти не хворіли навіть на ГРВІ, лікар пов'язав це із метаболічним синдромом. Тобто порушення обміну речовин.

"Це складний такий синдром, який включає чимало підпунктів: скачки цукру, надмір ваги, порушення обміну холестерину. Частина людей є алергіками, астматиками, мають алергічний риніт, атопічний дерматит. Тепер і вони в групі ризику теж", – підкреслив Жиравецький.

Також за його словами, часто люди досить умовно вважають себе здоровими. Хоча насправді добре не обстежуються. Нормальне обстеження – це не два-три показники. Інколи воно може коштувати кілька, а то й десяток тисяч гривень, щоби бачити про людину більше інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом останніх п'яти днів у лікарні Одеси не беруть людей із коронавірусом, у яких сатурація на рівні вище ніж 80%. В регіоні склалася важка ситуація з ковід, люди буває навіть помирають, так і не дочекавшись результатів ПЛР-тестів.

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